Ростовский генерал хранил 25 писем Чикатило

На творческих встречах генерал поражал краеведа умением рассказывать и тонким юмором. В беседах Бураков вспоминал детали операции «Лесополоса», где с помощью психиатра Александра Бухановского удалось вычислить маньяка. Он также упоминал «дело дураков» — трое слабоумных ложно взяли на себя убийства Чикатило. Бураков до конца жизни гордился службой в милиции и сыновьями, пошедшими по его стопам. На литературных вечерах он часто читал свои стихи о чести, долге и любви к Родине.