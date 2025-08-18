Ричмонд
Ростовский генерал хранил 25 писем Чикатило

Генерал-майор милиции в отставке Виктор Бураков, руководивший операцией по поимке маньяка Чикатило, хранил 25 его писем с признаниями в преступлениях. Об этом рассказал RostovGazeta.ru краевед Георгий Багдыков, лично знавший Буракова.

Письма попали к Буракову через оперативную спецоперацию: в камеру к Чикатило подсадили агента-мошенника, который убедил маньяка написать «всю правду» о своих злодеяниях в обмен на помощь адвоката. Чикатило подробно описал преступления в письмах, что вызвало шок у читателей.

Багдыков знал Буракова прежде всего как поэта и члена Союза писателей Дона — автора сотен стихов и песен, исполнявшихся ансамблями ЮФО.

На творческих встречах генерал поражал краеведа умением рассказывать и тонким юмором. В беседах Бураков вспоминал детали операции «Лесополоса», где с помощью психиатра Александра Бухановского удалось вычислить маньяка. Он также упоминал «дело дураков» — трое слабоумных ложно взяли на себя убийства Чикатило. Бураков до конца жизни гордился службой в милиции и сыновьями, пошедшими по его стопам. На литературных вечерах он часто читал свои стихи о чести, долге и любви к Родине.