В Челябинскую область не попали 40 тонн импортных слив

Один грузовик вез 20 тонн слив, выращенных в Кыргызстане, второй — столько же, но уже из Казахстанского свежего урожая. Проблема обнаружилась при проверке этикеток в партиях фруктов. В списке информации о плодах забыли указать место их выращивания.