В Челябинскую область не попали 40 тонн импортных слив

Россельхознадзор запретил ввозить на Южный Урал сливы из Казахстана и Кыргызстана.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинскую область запретили ввозить 40 тонн слив. Машины с фруктами остановили на границе с Казахстаном.

Один грузовик вез 20 тонн слив, выращенных в Кыргызстане, второй — столько же, но уже из Казахстанского свежего урожая. Проблема обнаружилась при проверке этикеток в партиях фруктов. В списке информации о плодах забыли указать место их выращивания.

— Это является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, — объяснили в Уральском управлении Россельхознадзора.

Перевозчиков привлекли к ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Обоим грузовикам пришлось уехать обратно на территорию Казахстана.