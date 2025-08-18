В Челябинскую область не попали 40 тонн импортных слив

В Челябинскую область запретили ввозить 40 тонн слив. Машины с фруктами остановили на границе с Казахстаном.
Один грузовик вез 20 тонн слив, выращенных в Кыргызстане, второй — столько же, но уже из Казахстанского свежего урожая. Проблема обнаружилась при проверке этикеток в партиях фруктов. В списке информации о плодах забыли указать место их выращивания.
— Это является нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, — объяснили в Уральском управлении Россельхознадзора.
Перевозчиков привлекли к ответственности за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Обоим грузовикам пришлось уехать обратно на территорию Казахстана.