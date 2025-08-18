Гимнастка Мельникова из Воронежа впервые за 4 года выступит на турнире FIG

Об этом старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала ТАСС.
25-летняя землячка примет участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики после перерыва длиной в четыре года. Турнир будет проходить с 13 по 14 сентября в Париже.
Минувшей весной стало известно, что Мельникова обрела нейтральный статус для участия в мероприятиях FIG.
Комментируя грядущее сентябрьское событие, Родионенко заявила:
Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами.
