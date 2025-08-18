Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимнастка Мельникова из Воронежа впервые за 4 года выступит на турнире FIG

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, уроженка Воронежа Ангелина Мельникова выступит на турнире FIG World Challenge Cup во Франции.

Источник: Telegram-канал Ангелины Мельниковой

Об этом старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала ТАСС.

25-летняя землячка примет участие в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики после перерыва длиной в четыре года. Турнир будет проходить с 13 по 14 сентября в Париже.

Минувшей весной стало известно, что Мельникова обрела нейтральный статус для участия в мероприятиях FIG.

Комментируя грядущее сентябрьское событие, Родионенко заявила:

Было принято решение, что в Париже будет выступать Мельникова, она настоящий боец и способна завоевать медали даже в том случае, если выступит со своими старыми программами.

Ранее «МК в Воронеже» писал, что легкоатлетки из Воронежской области взяли четыре золота на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.