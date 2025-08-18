На территории Башкирии ожидаются грозы, град и сильный ветер

В Башкирии в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. По данным пресс-службы МЧС республики, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и локальный град.
Синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 5−10 м/с, который днем в отдельных районах может усиливаться до 17 м/с.
Особое внимание спасатели обращают на ухудшение видимости на дорогах: во время дождя она может снижаться до 1−2 км, а в ночные и утренние часы вероятен туман с видимостью менее 500 метров.
