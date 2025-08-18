В США вернули библиотечную книгу спустя 82 года

Издание, посвященное советам для родителей по воспитанию и отношениям с детьми, оказалось взятым на дом еще в 1943 году. Тогда отцу мужчины было всего 11 лет. Он предположил, что книгу оформила его бабушка — Мария дель Сокорро Альдрете Флорес. В тот год женщина переехала в Мексику для работы в посольстве США и увезла издание с собой. А спустя 82 года книга вновь оказалась в Сан-Антонио, на родине бабушки.
Внутри сохранилась печать с напоминанием о штрафах — три цента за каждый день просрочки. Без учета инфляции сумма составила бы около 900 долларов, с учетом инфляции — порядка 16 тысяч долларов.
Сотрудники заявили, что книга сохранилась в хорошем состоянии. До конца августа ее выставят в Центральной библиотеке Сан-Антонио, а затем передадут в Фонд друзей библиотеки, где продадут в счет благотворительности.