В США вернули библиотечную книгу спустя 82 года

Издание, посвященное советам для родителей по воспитанию и отношениям с детьми, оказалось взятым на дом еще в 1943 году. Тогда отцу мужчины было всего 11 лет. Он предположил, что книгу оформила его бабушка — Мария дель Сокорро Альдрете Флорес. В тот год женщина переехала в Мексику для работы в посольстве США и увезла издание с собой. А спустя 82 года книга вновь оказалась в Сан-Антонио, на родине бабушки.