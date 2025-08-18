Ричмонд
В США вернули библиотечную книгу спустя 82 года

Житель американского штата Техаса передал в библиотеку книгу, которую обнаружил в вещах отца после его смерти. В письме он пояснил, что находка досталась ему вместе с другими семейными книгами. Историю рассказали в The Independent.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Книга из библиотеки Сан-Антонио
Источник: San Antonio Public Library

Издание, посвященное советам для родителей по воспитанию и отношениям с детьми, оказалось взятым на дом еще в 1943 году. Тогда отцу мужчины было всего 11 лет. Он предположил, что книгу оформила его бабушка — Мария дель Сокорро Альдрете Флорес. В тот год женщина переехала в Мексику для работы в посольстве США и увезла издание с собой. А спустя 82 года книга вновь оказалась в Сан-Антонио, на родине бабушки.

Внутри сохранилась печать с напоминанием о штрафах — три цента за каждый день просрочки. Без учета инфляции сумма составила бы около 900 долларов, с учетом инфляции — порядка 16 тысяч долларов.

Однако в библиотеке отметили, что с 2021 года система штрафов была отменена, поэтому владельцу платить не пришлось.

Сотрудники заявили, что книга сохранилась в хорошем состоянии. До конца августа ее выставят в Центральной библиотеке Сан-Антонио, а затем передадут в Фонд друзей библиотеки, где продадут в счет благотворительности.

Ранее в библиотеке в Венгрии нашли вредителей: спасатели пытаются уничтожить насекомых, чтобы не потерять сотни книг с вековой историей. Объект находится под защитой ЮНЕСКО.