В школах Волгоградской области пройдут антитеррористические учения до 1 сентября

Губернатор Бочаров посвятил планерку подготовке к новому учебному году.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Волгоградское области традиционное понедельничное оперативное совещание у губернатора посвятили вопросам подготовки к новому учебному году. По распоряжению главы региона накануне 1 сентября в школах пройдут антитеррористические учения, а всех своих заместителей и руководителей комитетов администрации Бочаров отправил 1 сентября в школы — они должны принять участие в линейках по случаю Дня знаний.

— 1 сентября в образовательных учреждениях области пройдут «Уроки Победы», в основу которых лягут материалы изданной к 80-летию Великой Победы уникальной книги исторической памяти «Сталинград. Без срока давности», — рассказал Андрей Бочаров.

В ближайшие дни с участием силовиков в регионе пройдет Координационное совещание по обеспечению правопорядка, на нем будут обсуждать, как обеспечить антитеррористическую защищенность и пожарную безопасность школ, как безопасно организовать дорожное движение рядом со зданиями учебных заведений.