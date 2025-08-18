В школах Волгоградской области пройдут антитеррористические учения до 1 сентября

В администрации Волгоградское области традиционное понедельничное оперативное совещание у губернатора посвятили вопросам подготовки к новому учебному году. По распоряжению главы региона накануне 1 сентября в школах пройдут антитеррористические учения, а всех своих заместителей и руководителей комитетов администрации Бочаров отправил 1 сентября в школы — они должны принять участие в линейках по случаю Дня знаний.