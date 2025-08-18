То в жар, то в холод: погода в Челябинской области с 18 по 24 августа

В понедельник и вторник регион будет под влиянием южного антициклона, который несет теплую и влажную воздушную массу: 18 августа местами прогремят грозы с ливнями, а на юг начнет распространяться тепло; 19 августа по всей территории дневная температура до плюс 25−30.