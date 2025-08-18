Ричмонд
То в жар, то в холод: погода в Челябинской области с 18 по 24 августа

Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на неделе с 18 по 24 августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник и вторник регион будет под влиянием южного антициклона, который несет теплую и влажную воздушную массу: 18 августа местами прогремят грозы с ливнями, а на юг начнет распространяться тепло; 19 августа по всей территории дневная температура до плюс 25−30.

Но с 19 на 20 августа на Южный Урал с северо-запада придет молодой циклон с активным холодным атмосферным фронтом.

«Он, продвигаясь с запада на восток, принесет не только обильные осадки, но и резкое понижение температуры. Под влиянием этого циклона регион будет находиться в течение двух последующих дней», — говорят специалисты Челябинского ЦГМС.

К выходным атмосферное давление вновь начнет расти, облачность рассеиваться, а температура воздуха в дневные часы повысится за счет влияния еще одного южного антициклона.