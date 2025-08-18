Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России

Организаторы сообщили, что всего в мероприятии поучаствовали свыше 30 тысяч человек. На старте одновременно вышли 11 тысяч спортсменов, благодаря чему был установлен рекорд страны по самому массовому бесплатному беговому старту на Садовом кольце. Об этом сообщили на портале mos.ru.