Забег «Садовое кольцо» вошел в Книгу рекордов России

Организаторы сообщили, что всего в мероприятии поучаствовали свыше 30 тысяч человек. На старте одновременно вышли 11 тысяч спортсменов, благодаря чему был установлен рекорд страны по самому массовому бесплатному беговому старту на Садовом кольце. Об этом сообщили на портале mos.ru.
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что количество участников городских спортивных мероприятий продолжает увеличиваться. «Мы видим, как растет число участников наших мероприятий. Продолжаем поддерживать жителей в их увлечении спортом и помогаем им организовать свой досуг», — сказал чиновник.
Для разных категорий бегунов были предусмотрены дистанции различной протяженности. Дети и начинающие спортсмены смогли пробежать от 500 метров, а опытные участники — всю трассу длиной 16 километров. По итогам забега победителям и призерам вручили кубки и памятные подарки.
Недавно сервис для онлайн-знакомств Twinby выяснил, что россияне стали чаще использовать бег в качестве совместной активности во время свиданий. К тому же десятая часть всех тех, кто занимается спортом, увлечен именно бегом — полчаса пробежки позволяют сбросить около 300 килокалорий.