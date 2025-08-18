Дорожные камеры пополнили бюджет Башкирии на 2,2 млрд рублей

За 7 месяцев 2025 года благодаря камерам видеофиксации нарушений ПДД в бюджет республики поступило 2 млрд 287 млн рублей, это рекордная сумма. Об этом в интервью «Башинформу» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГАИ Башкири, полковник полиции Артур Чингизов.