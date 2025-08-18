Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожные камеры пополнили бюджет Башкирии на 2,2 млрд рублей

В республике собрали рекордную сумму денег за оплаченные штрафы.

Источник: РИА "Новости"

За 7 месяцев 2025 года благодаря камерам видеофиксации нарушений ПДД в бюджет республики поступило 2 млрд 287 млн рублей, это рекордная сумма. Об этом в интервью «Башинформу» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГАИ Башкири, полковник полиции Артур Чингизов.

«Объяснение этому носит вполне объективный характер и заключается в том, что с 1 января этого года значительно возросли значения назначаемых штрафов», — сообщил Артур Чингизов.

По его словам, оснащение 56 перекрестков Башкирии дорожными камерами является организационной мерой реагирования на рост числа ДТП. В прошлом году количество аварий выросло на 17%.

Автоматическая фиксация камерами нарушений ПДД на дорогах происходит с 7 февраля 2012 года.