Дорожные камеры пополнили бюджет Башкирии на 2,2 млрд рублей

За 7 месяцев 2025 года благодаря камерам видеофиксации нарушений ПДД в бюджет республики поступило 2 млрд 287 млн рублей, это рекордная сумма. Об этом в интервью «Башинформу» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГАИ Башкири, полковник полиции Артур Чингизов.
«Объяснение этому носит вполне объективный характер и заключается в том, что с 1 января этого года значительно возросли значения назначаемых штрафов», — сообщил Артур Чингизов.
По его словам, оснащение 56 перекрестков Башкирии дорожными камерами является организационной мерой реагирования на рост числа ДТП. В прошлом году количество аварий выросло на 17%.
Автоматическая фиксация камерами нарушений ПДД на дорогах происходит с 7 февраля 2012 года.