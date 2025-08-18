Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржцы столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета

В уральской столице зафиксированы сбои мобильного интернета.

Источник: Комсомольская правда

Жители Екатеринбурга пожаловались на перебои в мобильной связи. Согласно информации сервиса DownDetector, проблемы наблюдаются и у операторов МТС и Билайн.

— У меня третий день пошёл без интернета мобильного, ни один оператор нормально не работает, — комментирует в соцсетях пост сервиса екатеринбуржец.

Пользователи также отмечают, что пропадает не только мобильный интернет, но и связь. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу сотовых операторов, ответ будет опубликован, как только поступит.

Напомним, в Свердловской области, как и в ряде других субъектов РФ, были зафиксированы случаи временного замедления и ограничения мобильного интернета. Как отмечали в региональной Антитеррористической комиссии, это связано с усилением мер безопасности.

«КП-Екатеринбург» рассказывала, как замедление мобильного интернета скажется на повседневной жизни и как справиться с возникающими в связи с этим проблемами.