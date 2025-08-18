Екатеринбуржцы столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета

Жители Екатеринбурга пожаловались на перебои в мобильной связи. Согласно информации сервиса DownDetector, проблемы наблюдаются и у операторов МТС и Билайн.
— У меня третий день пошёл без интернета мобильного, ни один оператор нормально не работает, — комментирует в соцсетях пост сервиса екатеринбуржец.
Пользователи также отмечают, что пропадает не только мобильный интернет, но и связь. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-службу сотовых операторов, ответ будет опубликован, как только поступит.
Напомним, в Свердловской области, как и в ряде других субъектов РФ, были зафиксированы случаи временного замедления и ограничения мобильного интернета. Как отмечали в региональной Антитеррористической комиссии, это связано с усилением мер безопасности.
