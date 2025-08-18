В Пермском крае судебные приставы ошибочно взыскивали деньги с «двойников»

Проблемы с взысканиями долгов были обнаружены надзорным органом Чусовского городского округа во время проверки, которую ведомство провело в территориальном отделе судебных приставов. Как выяснила прокуратура, часть взысканий проводилась с нарушениями, которые были связаны с идентификацией должников.