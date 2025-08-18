В Пермском крае судебные приставы ошибочно взыскивали деньги с «двойников»

Приставы в Пермском крае ошибочно взыскивали деньги с «двойников» реальных должников, сообщает краевая прокуратура.
Проблемы с взысканиями долгов были обнаружены надзорным органом Чусовского городского округа во время проверки, которую ведомство провело в территориальном отделе судебных приставов. Как выяснила прокуратура, часть взысканий проводилась с нарушениями, которые были связаны с идентификацией должников.
«В качестве должников по ряду производств необоснованно привлечены лица, чьи фамилия, имя и отчество, дата рождения совпадают с данными граждан, действительно являющихся ответчиками по исполнительным документам», — рассказывает надзорный орган.
После проверки прокуратура Чусового внесла ведомству представление. Права людей были восстановлены, а незаконно взысканные деньги были возвращены в полном объёме.