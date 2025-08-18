Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае судебные приставы ошибочно взыскивали деньги с «двойников»

У них с должниками полностью совпадали личные данные.

Источник: Аргументы и факты

Приставы в Пермском крае ошибочно взыскивали деньги с «двойников» реальных должников, сообщает краевая прокуратура.

Проблемы с взысканиями долгов были обнаружены надзорным органом Чусовского городского округа во время проверки, которую ведомство провело в территориальном отделе судебных приставов. Как выяснила прокуратура, часть взысканий проводилась с нарушениями, которые были связаны с идентификацией должников.

«В качестве должников по ряду производств необоснованно привлечены лица, чьи фамилия, имя и отчество, дата рождения совпадают с данными граждан, действительно являющихся ответчиками по исполнительным документам», — рассказывает надзорный орган.

После проверки прокуратура Чусового внесла ведомству представление. Права людей были восстановлены, а незаконно взысканные деньги были возвращены в полном объёме.