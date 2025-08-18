Башкирия заняла второе место в РФ по итогам ЕГЭ

Ранее сообщалось, что всего 206 584 заявления подали в этом году абитуриенты на зачисление в вузы Башкортостана. Это на четверть больше, чем в 2024 году. Кроме того, республика вошла в число лидеров по количеству заявлений, поданных в колледжи.