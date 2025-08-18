Ричмонд
Башкирия заняла второе место в РФ по итогам ЕГЭ

Результаты Единого государственного экзамена в этом году представил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на совещании в минпросвещения РФ.

Источник: Башинформ

Башкортостан занял второе место среди российских регионов по результатам Единого государственного экзамена в 2025 году.

«Это результат системной многолетней работы всей команды», — отметил в своем телеграм-канале, комментируя событие, первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев.

Как правило, рейтинг регионов по результатам ЕГЭ формируется на основе нескольких критериев, таких как средний балл по каждому предмету, процент стобалльных работ и т. д.

Напомним, в Башкортостане итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили почти 17 тысяч выпускников. В этом году 159 учеников сдали экзамен на 100 баллов, годом ранее в регионе было 155 стобалльников. Кроме того, в республике впервые появился ученик, набравший 300 баллов, это выпускник уфимского лицея № 153 Алексей Лобов.

Ранее сообщалось, что всего 206 584 заявления подали в этом году абитуриенты на зачисление в вузы Башкортостана. Это на четверть больше, чем в 2024 году. Кроме того, республика вошла в число лидеров по количеству заявлений, поданных в колледжи.

