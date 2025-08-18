В Иркутске подорожал бензин

Что касается более популярного среди водителей АИ-95, то его стоимость чуть выше. В Иркутске за литр такого бензина придется заплатить 60,20 рубля. В Тайшете этот вид топлива оказался чуть дешевле — 60,16 рубля, тогда как жителям Братска приходится мириться с самой высокой ценой в регионе — 61,12 рубля за литр.