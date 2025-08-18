В Иркутске подорожал бензин

В Иркутской области продолжается незначительное колебание цен на топливо. Судя по последним данным Иркутскстата, литр бензина АИ-92 сейчас обходится автовладельцам в среднем в 56−57 рублей. Однако в разных городах региона стоимость горючего варьируется.
Самые высокие цены на 92-й бензин зафиксированы в Братске — там за литр просят 57,75 рубля. Наиболее доступное топливо этой марки можно найти в Ангарске, где цена держится на уровне 56,86 рубля. В столице Приангарья ситуация средняя — иркутские автозаправки предлагают АИ-92 по 56,89 рубля за литр.
Что касается более популярного среди водителей АИ-95, то его стоимость чуть выше. В Иркутске за литр такого бензина придется заплатить 60,20 рубля. В Тайшете этот вид топлива оказался чуть дешевле — 60,16 рубля, тогда как жителям Братска приходится мириться с самой высокой ценой в регионе — 61,12 рубля за литр.
Напомним, что указанные цифры являются усредненными, и фактическая стоимость на конкретных заправках может незначительно отличаться. Водителям советуют уточнять актуальные цены непосредственно на топливных колонках.
