Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске подорожал бензин

Цены на заправках незначительно меняются почти каждую неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продолжается незначительное колебание цен на топливо. Судя по последним данным Иркутскстата, литр бензина АИ-92 сейчас обходится автовладельцам в среднем в 56−57 рублей. Однако в разных городах региона стоимость горючего варьируется.

Самые высокие цены на 92-й бензин зафиксированы в Братске — там за литр просят 57,75 рубля. Наиболее доступное топливо этой марки можно найти в Ангарске, где цена держится на уровне 56,86 рубля. В столице Приангарья ситуация средняя — иркутские автозаправки предлагают АИ-92 по 56,89 рубля за литр.

Что касается более популярного среди водителей АИ-95, то его стоимость чуть выше. В Иркутске за литр такого бензина придется заплатить 60,20 рубля. В Тайшете этот вид топлива оказался чуть дешевле — 60,16 рубля, тогда как жителям Братска приходится мириться с самой высокой ценой в регионе — 61,12 рубля за литр.

Напомним, что указанные цифры являются усредненными, и фактическая стоимость на конкретных заправках может незначительно отличаться. Водителям советуют уточнять актуальные цены непосредственно на топливных колонках.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Иркутском водохранилище археологи нашли могильник 7000-летней давности.