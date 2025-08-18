На аэродроме Кольцово обновили светосигнальное оборудование

Теперь аэродром Кольцово может принимать самолеты при видимости от 350 м и относительной высоте принятия решения от 30 до 60 м. Ранее посадка была возможна только при видимости более 800 м с относительной высотой принятия решения не менее 60 м, либо при дальности видимости на взлетно-посадочной полосе свыше 550 м.