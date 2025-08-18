«Детей тошнит на прогулке»: жители Кольцово вышли на митинг из-за невыносимой вони

В знак протеста на окнах некоторых домов Кольцово появились баннеры с изображением противогазов.
В наукограде Кольцово, где проживает множество семей с детьми, вновь обострилась давняя проблема — невыносимый запах. Его источником сибиряки называют местную птицефабрику. Как говорят люди, особенно сильно зловоние ощущается в жаркую безветренную погоду: тогда смрад буквально накрывает посёлок.
«Детей тошнит во время прогулок, воспитатели детского сада постоянно на это жалуются. Самый сильный запах обычно появляется рано утром и ночью — после 23 часов. Мы просыпаемся от этого, даже современные очистители воздуха не помогают», — сетует местная жительница.
В знак протеста на окнах некоторых домов Кольцово появились баннеры с изображением противогазов. Активисты собрали более 100 подписей под коллективным обращением в прокуратуру и получили разрешение на проведение митинга.
«Когда мы переехали из Академгородка в Кольцово, нас никто не предупредил об этой проблеме. Уже через несколько дней после переезда мы впервые почувствовали этот ужасный запах, а когда он стал повторяться еженедельно, поняли — нужно действовать», — поделился с журналистом Сиб.фм один из новосёлов.
17 августа состоялся санкционированный митинг, в котором приняли участие около 100 человек. Протестующие уверены, что с ростом населения проблема будет только обостряться.
«Либо фабрику нужно закрывать, либо они должны наконец решить проблему с выбросами. Люди больше не намерены это терпеть», — добавил собеседник издания.
Журналист Сиб.фм обратился за комментарием на птицефабрику, однако на момент публикации ответа на звонок так и не поступило.
Ранее обманутые дольщики вышли на митинг в Новосибирске.