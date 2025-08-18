«Детей тошнит на прогулке»: жители Кольцово вышли на митинг из-за невыносимой вони

«Когда мы переехали из Академгородка в Кольцово, нас никто не предупредил об этой проблеме. Уже через несколько дней после переезда мы впервые почувствовали этот ужасный запах, а когда он стал повторяться еженедельно, поняли — нужно действовать», — поделился с журналистом Сиб.фм один из новосёлов.