Пенсионеры Подмосковья прошли школу вождения электросамокатов: видео

В Красногорске на территории детского городка «Сказочный» прошла первая школа вождения электросамокатов для старшего поколения. Занятие организовали Минтранс Подмосковья, ГК «Урбантех», «МТС Юрент», региональная Госавтоинспекция и РОО «СБДД» при поддержке местной администрации и проекта «Активное долголетие». О событии сообщили в новостном канале «Осторожно, Москва».
На площадке работали дополнительные активности: можно было примерить «нетрезвые очки» и пройти полосу препятствий, а также создать световозвращатели. Взрослые с интересом испытывали оборудование, а дети занимались изготовлением аксессуаров для безопасности на дорогах.
В ведомстве пояснили, что такие мероприятия помогают объединить разные поколения и сформировать культуру ответственного поведения на дорогах. В Минтрансе отметили, что важно, чтобы как пожилые, так и юные участники движения знали правила и могли передавать их друг другу.
Каждому участнику выдали подарки: световозвращающие шоперы, браслеты, брелоки, памятки и раскраски. В компании «Урбантех» уточнили, что набор был подготовлен специально для пенсионеров, чтобы сделать их более заметными на дорогах в темное время суток. Там также подчеркнули, что забота о пешеходах остается приоритетом.