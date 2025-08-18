УНИКС и «БЕТСИТИ ПАРМА» откроют новый сезон Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2025−2026. В матче-открытии встретятся УНИКС и «БЕТСИТИ ПАРМА». Встреча пройдет в Казани 28 сентября.
В предстоящем регулярном сезоне 11 команд сыграют четыре круга каждый с каждым — по два матча дома и на выезде. По итогам регулярного сезона определят восемь лучших команд лиги для участия в серии плей-офф. Стадии плей-ин в новом сезоне не будет из-за плотности календаря.
«Мы старались сделать календарь максимально интересным для болельщиков и телевидения, учитывая интересы клубов и загруженность арен. При этом расписание сбалансировано таким образом, что на каждой неделе запланирован топовый матч, а игры Единой Лиги ВТБ будут проходить практически каждый день», — отметила генеральный директор лиги Илона Корстин.
Пермская «Парма» первый матч на домашней арене проведет 10 октября против «Самары». Регулярный сезон пермяки завершат 18 апреля 2026 года в Краснодаре против «Локомотива-Кубань».
В новом сезоне за БК «БЕТСИТИ ПАРМА» сыграют пять легионеров из США.