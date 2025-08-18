Ричмонд
В Новосибирске проверяют инцидент с самолетом авиакомпании «Сибирь»

Посадка выполнена в штатном режиме в аэропорту назначения.

Источник: Яндекс Маркет

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с самолетом авиакомпании «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, сегодня около 9:00 по местному времени во время рейса Новосибирск — Норильск сработала сигнализация о сбое в работе гидросистемы воздушного судна.

Посадка выполнена в штатном режиме в аэропорту назначения. На борту находились 152 пассажира, включая 14 детей. Проводится техническая проверка систем самолета. Для следующего рейса из Новосибирска задействован резервный борт; ожидается посадка более 60 пассажиров.