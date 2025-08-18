В Тюмени благоустроят парковку у сквера Леонида Згерского

Благоустройство парковки, прилегающей к скверу Леонида Згерского в Тюмени, проведут в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Во время работ специалисты сохранят машино-места — их будет 67. При этом там высадят новые растения, обустроят дополнительные пешеходные дорожки, установят освещение и арт-объекты.
«Первый [арт-объект] будет отсылать к названию улицы Челюскинцев. Как вы знаете, 13 апреля 1934 года завершилась операция по спасению участников арктической экспедиции на пароходе “Челюскин”, и в Тюмени останавливался поезд со спасенными челюскинцами. Второй арт-объект будет вторить швейной фабрике, чье здание является частью сквера Леонида Згерского и парковки. Швейная мастерская была организована здесь в 1939 году», — написал на своих страницах в соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев, добавив, что завершить работы планируют в течение двух-трех месяцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.