В Тюмени благоустроят парковку у сквера Леонида Згерского

«Первый [арт-объект] будет отсылать к названию улицы Челюскинцев. Как вы знаете, 13 апреля 1934 года завершилась операция по спасению участников арктической экспедиции на пароходе “Челюскин”, и в Тюмени останавливался поезд со спасенными челюскинцами. Второй арт-объект будет вторить швейной фабрике, чье здание является частью сквера Леонида Згерского и парковки. Швейная мастерская была организована здесь в 1939 году», — написал на своих страницах в соцсетях глава Тюмени Максим Афанасьев, добавив, что завершить работы планируют в течение двух-трех месяцев.