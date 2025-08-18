Ричмонд
Незаконную торговлю у Токаревского маяка разгоняет полиция Владивостока

Полиция Владивостока заинтересовалась публикацией в социальных сетях о стихийной торговле на пляже возле Токаревского маяка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Местные жители писали, что в популярном месте отдыха вырос небольшой стихийный рынок. Торговые лотки загораживают проход к морю, а предложения купить сувениры звучат слишком назойливо. Некоторые продают различный ширпотреб для пляжного отдыха прямо с багажников автомобилей.

По факту стихийной, предположительно незаконной торговли сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение. Правоохранители просят жителей и гостей города сообщать о несанкционированных торговых точках непосредственно в органы внутренних дел, каждое сообщение будет отработано.

Ранее по публикациям в социальных сетях во Владивостоке пресекли торговлю овощами и фруктами на улице Борисенко, ликвидировали арбузный рынок из пяти самовольно возведённых объектов на улице Фадеева, начали разбирательство в отношении владельцев нелегального фуд-трака с восточной кухней возле Приморского океанариума. Также продолжается разгон Спортивного рынка.

Вероятно, разгон стихийной торговли связан с облагораживанием городских улиц в преддверии Восточного экономического форума, а Спортивный рынок ликвидируют, так как на занимаемой им территории планируется строительство жилого квартала.