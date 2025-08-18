Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19−21 августа

Согласно прогнозу, в ближайшие дни метеорологическую обстановку в Казахстане продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся из западных регионов в восточном направлении.
(Северо-западный циклон. — Прим. ред.) обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер. Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20−21 августа — на северо-западе, 21 августа — на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.
По данным синоптиков, температурный фон на севере понизится: ночью до +10+17°С, днем до +17+25°С, на востоке ночные температуры составят +5+15°С, днем ожидается незначительное повышение до +22+29°С.
В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется.