Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19−21 августа

В Казахстане в предстоящие три дня — 19, 20 и 21 августа 2025 года — ожидается почти осенняя погода. Об этом свидетельствует прогноз, который предоставили в пресс-службе РГП «Казгидромет», сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в ближайшие дни метеорологическую обстановку в Казахстане продолжит определять северо-западный циклон, смещающийся из западных регионов в восточном направлении.

(Северо-западный циклон. — Прим. ред.) обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер. Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20−21 августа — на северо-западе, 21 августа — на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

По данным синоптиков, температурный фон на севере понизится: ночью до +10+17°С, днем до +17+25°С, на востоке ночные температуры составят +5+15°С, днем ожидается незначительное повышение до +22+29°С.

В остальных регионах существенных колебаний температуры воздуха не прогнозируется.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»