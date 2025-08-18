Резкое похолодание до +5°С и сильные дожди накроют Казахстан: прогноз на 19−21 августа

(Северо-западный циклон. — Прим. ред.) обусловит облачную с прояснениями погоду, пройдут грозовые дожди, в дневные часы возможны град и шквалистый ветер. Сильные дожди прогнозируются 19 августа на западе, востоке, 20−21 августа — на северо-западе, 21 августа — на севере страны. В то же время в южных регионах под влиянием антициклона сохранится преимущественно сухая и ясная погода. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы — туманы.