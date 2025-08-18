Торты в духе вселенной Гарри Поттера стали самыми популярными у россиян

Компания Flowwow проанализировала заказы тортов и пришла к выводу, что чаще всего покупатели выбирают десерты с отсылками к «Гарри Поттеру». Такой вариант встречается в 2,3 раза чаще, чем торты со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем с персонажем Эдвардом Калленом из фильма «Сумерки». Результатами поделились с изданием «Газета.RU».
Помимо киновселенных, исследователи отметили высокий спрос на торты с изображением животных. Лидерами стали кошки — этот вариант заказывают значительно чаще, чем варианты с крысами, гусями или лягушками. Среди собак наибольшую популярность получили корги, однако они оказались в 7,3 раза менее востребованными по сравнению с кошками.
Эксперты обратили внимание и на новые тренды. В 2025 году в моду вошел персонаж Стич из мультфильма «Лило и Стич». При этом капибары, занимавшие ведущие позиции ранее, продолжают оставаться в десятке лидеров и нередко представлены в виде фигурок на десертах.
Помимо известных героев, клиенты просят сделать торты с собственным дизайном, где могут быть указаны личные пожелания, шутки или фотографии именинников.
Ранее стало известно, что 96% россиян хотели бы освоить магию. Забавный опрос провели книжные торговые сети перед тематическим праздником — днем рождения книги о Гарри Поттере.