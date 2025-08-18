Ричмонд
Торты в духе вселенной Гарри Поттера стали самыми популярными у россиян

В Flowwow пояснили, что россияне все чаще выбирают необычные десерты. Рост интереса к таким вариантам связывают как с популярными образами и мемами, так и с желанием проявить индивидуальность.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Компания Flowwow проанализировала заказы тортов и пришла к выводу, что чаще всего покупатели выбирают десерты с отсылками к «Гарри Поттеру». Такой вариант встречается в 2,3 раза чаще, чем торты со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем с персонажем Эдвардом Калленом из фильма «Сумерки». Результатами поделились с изданием «Газета.RU».

Торт в духе вселенной Гарри Поттера
Источник: Flowwow

Помимо киновселенных, исследователи отметили высокий спрос на торты с изображением животных. Лидерами стали кошки — этот вариант заказывают значительно чаще, чем варианты с крысами, гусями или лягушками. Среди собак наибольшую популярность получили корги, однако они оказались в 7,3 раза менее востребованными по сравнению с кошками.

Эксперты обратили внимание и на новые тренды. В 2025 году в моду вошел персонаж Стич из мультфильма «Лило и Стич». При этом капибары, занимавшие ведущие позиции ранее, продолжают оставаться в десятке лидеров и нередко представлены в виде фигурок на десертах.

Помимо известных героев, клиенты просят сделать торты с собственным дизайном, где могут быть указаны личные пожелания, шутки или фотографии именинников.

Ранее стало известно, что 96% россиян хотели бы освоить магию. Забавный опрос провели книжные торговые сети перед тематическим праздником — днем рождения книги о Гарри Поттере.