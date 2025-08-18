Торты в духе вселенной Гарри Поттера стали самыми популярными у россиян

Компания Flowwow проанализировала заказы тортов и пришла к выводу, что чаще всего покупатели выбирают десерты с отсылками к «Гарри Поттеру». Такой вариант встречается в 2,3 раза чаще, чем торты со Шреком, и в 3,5 раза чаще, чем с персонажем Эдвардом Калленом из фильма «Сумерки». Результатами поделились с изданием «Газета.RU».