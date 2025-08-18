Детская библиотека им. П. А. Мазикина в Кемерове станет модельной

Центральную детскую библиотеку им. П. А. Мазикина в Кемерове модернизируют по нацпроекту «Семья», сообщили в Промышленновской централизованной библиотечной системе.
«Главной особенностью библиотеки станет создание нескольких отдельных зон, в которых дети смогут учиться новому ремеслу. Появятся творческие лаборатории, зона коворкинга, студия анимации. Команда библиотеки готова к работе в новом формате и с нетерпением ждет возможности предложить посетителям принципиально новые, увлекательные мероприятия», — рассказала директор Промышленновской централизованной библиотечной системы Марина Волошина.
Специалисты уже провели ремонт в здании, где заменили окна, двери, электропроводку, обновили полы и потолки, модернизировали входную зону. Кроме того, для читателей с ограниченными возможностями здоровья расширили дверные проемы и установили гусеничный подъемник.
В учреждение уже завезли оргтехнику, современные компьютеры, интерактивное оборудование и развивающие игры для детей, а также комфортную мебель. Помимо этого, планируется установить систему для учета книг и периодических изданий.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.