В Новосибирске высаживают черемуху Маака в Советском районе

В Советском районе Новосибирска начались работы по озеленению улицы Ильича. Подрядная организация, работающая по муниципальному контракту с МКУ «ДЭУ Советского района», приступила к посадке крупномеров черемухи Маака. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Деревья высаживают на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда. Посадка крупномеров создаст более комфортную городскую среду, улучшит экологическую обстановку и украсит улицу.
Взрослые деревья черемухи Маака могут вырастать до 16−18 метров в высоту, а диаметр их ствола достигает 40 см. Во время цветения они особенно красивы и источают сильный аромат.