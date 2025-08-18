Безопасность под угрозой: во Владивостоке обследуют подозрительный надземный переход

Тревожные новости пришли из приморской столицы, где ситуация с надземным переходом на улице Баляева достигла критической точки. Несмотря на недавний ремонт, проведённый в 2023 году, сооружение оказалось не готово к эксплуатации и представляет реальную опасность для горожан. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.