Тревожные новости пришли из приморской столицы, где ситуация с надземным переходом на улице Баляева достигла критической точки. Несмотря на недавний ремонт, проведённый в 2023 году, сооружение оказалось не готово к эксплуатации и представляет реальную опасность для горожан. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Катастрофическая ситуация привела к несчастному случаю: одна из жительниц города получила серьёзную травму ноги, потребовавшую медицинского вмешательства. Однако даже этот инцидент не стал поводом для оперативного решения проблемы.
Безразличие властей к проблемам горожан достигло предела. Многочисленные обращения жителей во всевозможные инстанции словно растворились в бюрократических коридорах, не принеся никакого результата. Люди оказались брошенными один на один с угрозой, нависшей над их безопасностью.
Громкий сигнал тревоги был услышан на самом верху: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. По поручению главы ведомства в Приморье началась тщательная проверка всех обстоятельств дела.