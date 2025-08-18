Прокуратура выявила нарушения при ремонте дорог в Красноярске

Прокуратура Красноярского края провела проверку дорожных работ на улицах Шумяцкого, Комсомольской и проспекте Металлургов, в ходе которой были обнаружены серьезные нарушения.
Надзорные органы обнаружили серьезные недочеты в работе подрядной организации ООО УСК «Сибиряк», осуществляющей ремонт улиц Шумяцкого, Комсомольской и проспекта Металлургов. В ходе проверки установлено, что компания, демонтировав старое дорожное покрытие и бордюры, приостановила работы, создав опасные условия для пешеходов. Особую озабоченность вызвало отсутствие оборудованных спусков на остановках общественного транспорта.
Представители подрядчика объяснили задержку неблагоприятными погодными условиями, однако прокуратура установила, что утвержденный график работ изначально учитывал сезонные особенности. По результатам проверки руководителю компании внесено представление с требованием немедленно обеспечить безопасность пешеходов, ускорить темпы работ и завершить ремонт в установленные сроки.
Прокуратура продолжает контроль за ходом работ на этих важных транспортных артериях города, особенно актуальный в преддверии осенне-зимнего периода.
