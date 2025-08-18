Прокуратура выявила нарушения при ремонте дорог в Красноярске

Надзорные органы обнаружили серьезные недочеты в работе подрядной организации ООО УСК «Сибиряк», осуществляющей ремонт улиц Шумяцкого, Комсомольской и проспекта Металлургов. В ходе проверки установлено, что компания, демонтировав старое дорожное покрытие и бордюры, приостановила работы, создав опасные условия для пешеходов. Особую озабоченность вызвало отсутствие оборудованных спусков на остановках общественного транспорта.