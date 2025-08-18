Президент России удостоил наград шестерых жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Айрат Абушахманов удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Высокую награду ему вручили за значительный вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность.
Также Владимир Путин отметил группу работников Белебеевского завода «Автонормаль» за трудовые достижения и многолетнюю добросовестную работу. Почетными грамотами президента награждены:
— резьбошлифовальщик Валерий Ветров.
— автоматчик холодновысадочных автоматов Владимир Ефремов.
— начальник правового отдела Людмила Кузина.
Благодарность президента объявлена наладчику холодноштамповочного оборудования Владимиру Актиранову и электросварщику Юрию Яшину.
