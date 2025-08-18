Ричмонд
В селе Кара-Кудюр на Алтае отремонтируют школу

Там обновят внутренние помещения и закупят современное оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт школы в селе Кара-Кудюр Республики Алтай проведут в 2027 году по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.

Во время работ обновят внутренние помещения, обустроят новые кабинеты и закупят современное оборудование. Это позволит создать лучшие условия для качественного обучения и комфортного пребывания детей.

Ремонт проведут с учетом пожеланий педагогов, учащихся и родителей. «Данная инициатива направлена на удовлетворение потребностей детей, улучшение условий их обучения и приобщение к традиционному наследию алтайского народа», — добавили в ведомстве.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.