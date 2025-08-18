HR-менеджеры назвали главные проблемы работы с зумерами

В компании уточнили, что успешная работа с молодыми специалистами строится не только на высокой зарплате. Сегодня поколению Z важно понимать свою роль в развитии бренда. За последние десять лет ситуация на рынке труда изменилась: если раньше диплом и статус вуза во многом определяли карьерные перспективы, то сейчас работодатели чаще оценивают опыт и личный бэкграунд кандидата.