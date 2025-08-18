HR-менеджеры назвали главные проблемы работы с зумерами

При этом в SuperJob считают, что мобильность зумеров может быть полезна для компаний. По словам Саракова, такие сотрудники способны становиться движущей силой бизнеса, а их энергия приносит свежие идеи. Однако для раскрытия потенциала молодежи необходимы наставники из числа более опытных коллег.
В компании уточнили, что успешная работа с молодыми специалистами строится не только на высокой зарплате. Сегодня поколению Z важно понимать свою роль в развитии бренда. За последние десять лет ситуация на рынке труда изменилась: если раньше диплом и статус вуза во многом определяли карьерные перспективы, то сейчас работодатели чаще оценивают опыт и личный бэкграунд кандидата.
Ранее выяснили, что зарубежные зумеры постепенно переходят на MP3-плееры, чтобы сэкономить на музыкальных подписках.