Новосибирцам напомнили, как правильно собирать ягоды и орехи

Нельзя собирать редкие растения и грибы из Красной книги и повреждать деревья или кустарники. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — 200−500 рублей, для организаций — до 10 тысяч, за сбор краснокнижных растений — до 5 тысяч рублей, в заповедниках и парках — до 4 тысяч. В редких случаях возможна уголовная ответственность до 4 лет.