Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам напомнили, как правильно собирать ягоды и орехи

Собирать дары природы в лесах разрешено, но есть ограничения.

Источник: Комсомольская правда

Жителям города объяснили, что собирать в лесу ягоды, орехи, грибы и другие дары природы для собственных нужд разрешено, но есть ограничения. В национальных парках это запрещено, кроме специальных зон для коренных народов и населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Нельзя собирать редкие растения и грибы из Красной книги и повреждать деревья или кустарники. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — 200−500 рублей, для организаций — до 10 тысяч, за сбор краснокнижных растений — до 5 тысяч рублей, в заповедниках и парках — до 4 тысяч. В редких случаях возможна уголовная ответственность до 4 лет.

Специалисты напоминают также о пожарной и санитарной безопасности в лесу и призывают соблюдать правила ухода за лесом. Главное правило: собирать только разрешенные дары, не причиняя вред природе.