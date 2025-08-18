Новосибирцам напомнили, как правильно собирать ягоды и орехи

Жителям города объяснили, что собирать в лесу ягоды, орехи, грибы и другие дары природы для собственных нужд разрешено, но есть ограничения. В национальных парках это запрещено, кроме специальных зон для коренных народов и населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.
Нельзя собирать редкие растения и грибы из Красной книги и повреждать деревья или кустарники. За нарушение правил предусмотрены штрафы: для граждан — 200−500 рублей, для организаций — до 10 тысяч, за сбор краснокнижных растений — до 5 тысяч рублей, в заповедниках и парках — до 4 тысяч. В редких случаях возможна уголовная ответственность до 4 лет.
Специалисты напоминают также о пожарной и санитарной безопасности в лесу и призывают соблюдать правила ухода за лесом. Главное правило: собирать только разрешенные дары, не причиняя вред природе.