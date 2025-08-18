В Хабаровском крае подросток получит компенсацию за нападение пса

Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Снежный Комсомольского района. На 14-летнего подростка напала бездомная собака и укусила его за руку. В результате ребенок получил телесные повреждения, проходил длительное лечение и вакцинацию, которые продолжались около трёх месяцев. Кроме физических страданий, мальчик испытал моральный дискомфорт.