В Хабаровском крае подросток получит компенсацию за нападение пса

Об этом сообщает Прокуратура региона.
Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Снежный Комсомольского района. На 14-летнего подростка напала бездомная собака и укусила его за руку. В результате ребенок получил телесные повреждения, проходил длительное лечение и вакцинацию, которые продолжались около трёх месяцев. Кроме физических страданий, мальчик испытал моральный дискомфорт.
С целью защиты прав несовершеннолетнего прокурор Комсомольского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В исковом заявлении указывалось, что администрация района обязана принимать меры по регулированию численности безнадзорных животных и обеспечению безопасности населения, однако необходимые действия предприняты не были.
Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами прокуратуры и постановил взыскать с муниципалитета в пользу подростка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Комсомольского района.