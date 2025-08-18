Ричмонд
В Хабаровском крае подросток получит компенсацию за нападение пса

Комсомольский районный суд в Хабаровском крае удовлетворил иск прокуратуры о взыскании компенсации морального вреда с администрации муниципального образования после нападения безнадзорной собаки на несовершеннолетнего жителя района.

Источник: Reuters

Об этом сообщает Прокуратура региона.

Инцидент произошел летом прошлого года в поселке Снежный Комсомольского района. На 14-летнего подростка напала бездомная собака и укусила его за руку. В результате ребенок получил телесные повреждения, проходил длительное лечение и вакцинацию, которые продолжались около трёх месяцев. Кроме физических страданий, мальчик испытал моральный дискомфорт.

С целью защиты прав несовершеннолетнего прокурор Комсомольского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В исковом заявлении указывалось, что администрация района обязана принимать меры по регулированию численности безнадзорных животных и обеспечению безопасности населения, однако необходимые действия предприняты не были.

Суд, рассмотрев материалы дела, согласился с доводами прокуратуры и постановил взыскать с муниципалитета в пользу подростка компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Комсомольского района.