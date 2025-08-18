Игорь Гросу и новые бессарабские изыскания в области экономики и финансов Молдовы.
«Отсутствие экономического роста три года подряд необязательно связано с политиками, которые мы внедряем. Это связано с инвестиционным климатом, который сложился в регионе», завил спикер Игорь Гросу.
Оказывается, принимаемые властью решения никак не сказываются на экономике страны. Вернее, власть свои решения считает хорошими, а если при этом экономика не растёт — то это плохая экономика, а не решения.
Как говорится, чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить. А если из этого ничего не получается — то это вина коровы.
Ну что ж, уже нет никаких сомнений, что главной проблемой экономики Молдовы является партия PAS — партия полоумных безумцев, воров, лжецов и коррупционеров.
Власть так старательно закручивала гайки, так стремилась добить остатки свободы в экономике и политизировать все её сферы, что результат в виде 0,1-процентного роста налицо. Но виноват в этом… кто угодно, но не власть, принимавшая откровенно дебильные решения, пишет romania_ru.