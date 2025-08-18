Ричмонд
19 августа в Башкирии ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Башгидромет прогнозирует ухудшение погоды и возможный град в отдельных районах.

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 84% 759 мм рт. ст. +25°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

По данным Башгидромета, 19 августа на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Днём по республике пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и локально град.

Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит ночью от +11 до +16°, днём от +23 до +28°. На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в дожде до 1−2 км, ночью и утром туман до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днём пройдёт кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха в столице ночью от +14 до +16°, днём от +24 до +26°.