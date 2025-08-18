19 августа в Башкирии ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днём местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит ночью от +11 до +16°, днём от +23 до +28°. На отдельных участках автодорог ожидается ухудшение видимости в дожде до 1−2 км, ночью и утром туман до 500 м и менее.