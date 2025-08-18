В Ростове большинство жильцов пострадавших от БПЛА домов вернулись в квартиры

В домах, пострадавших при атаке БПЛА в центре Ростова-на-Дону, восстановили подачу газа. Также к этому моменту большая часть жильцов уже вернулись в свои квартиры. Об этом сообщают городские власти по итогам информационной встречи, организованной под руководством главы администрации Октябрьского района города Бебури Месхи.
По состоянию на 17 августа, на месте происшествия была завершена уборка придомовых территорий, продолжались поквартирные обходы для оценки ущерба. Также начали проводить замеры окон и балконов.
Восстановительные работы — один из основных вопросов, волнующих пострадавших ростовчан. Люди рассказали Бебури Месхи о поврежденных окнах и дверях, о трещинах на межкомнатных стенах. Все обращения зафиксированы.
— Есть вопросы, которые требуют индивидуального решения. Будем консультироваться и искать возможность помочь. Уже есть договоренность с Фондом капитального ремонта, который при поддержке правительства области, проведет ремонт кровли пострадавшего дома, — сказал Бебури Месхи.
Напомним, обратиться с вопросами жильцы домов могут обращаться в оперативные штабы на улице Народного ополчения, 282 (лицей № 50) и Лермонтовской, 94/96.
Атака БПЛА произошла в первой половине дня 14 августа в районе улиц Тельмана и Лермонтовской. Ущерб получили 33 здания. В районе происшествия действует локальный режим ЧС. Пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
