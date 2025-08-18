Дорожные камеры пополнили бюджет Башкирии на более чем 2,2 млрд рублей

Как отметил руководитель центра, в эксплуатацию введено оборудование на 56 новых перекрестках в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском. Он подчеркнул, что установка дополнительных камер стала ответной мерой на 17-процентный рост аварийности на этих участках дорожной сети в 2024 году.