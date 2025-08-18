Дорожные камеры пополнили бюджет Башкирии на более чем 2,2 млрд рублей

За январь-июль 2025 года в бюджет Башкирии поступило более 2 миллиардов 287 миллионов рублей от оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных автоматическими камерами. Как сообщил информационному агентству «Башинформ» начальник Центра автоматизированной фиксации правонарушений ГАИ республики Артур Чингизов, этот показатель на 1,08 млрд рублей превысил аналогичный период прошлого года.
По словам полковника полиции, с 7 февраля 2012 года, когда началось автоматическое начисление штрафов, нынешние поступления стали рекордными за весь период работы системы. Чингизов пояснил, что рост связан с двумя основными факторами: увеличением размеров штрафов с 1 января 2025 года и расширением парка технических средств.
Как отметил руководитель центра, в эксплуатацию введено оборудование на 56 новых перекрестках в Уфе, Нефтекамске, Салавате и Октябрьском. Он подчеркнул, что установка дополнительных камер стала ответной мерой на 17-процентный рост аварийности на этих участках дорожной сети в 2024 году.
