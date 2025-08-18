Ричмонд
Более 3,5 тысяч калининградок воспользовались родовыми сертификатами

Государственная поддержка будущих мам в Калининградской области продолжает развиваться в рамках национального проекта «Здоровье».

Источник: KaliningradToday

На реализацию программы выделено свыше 38 миллионов рублей.

Электронный сертификат стал удобным инструментом для получения качественной медицинской помощи. Его общая сумма в 2025 году составляет 12 тысяч рублей, распределённых следующим образом:

 — 3000 рублей — на амбулаторную помощь во время беременности;

— 1000 рублей — на правовую, психологическую и медико-социальную поддержку;

— 6000 рублей — на медицинскую помощь при родах и в послеродовой период;

— 2000 рублей — на профилактические осмотры ребёнка в первый год жизни.

Система оформления максимально упрощена: сертификат создаётся автоматически при первом посещении женской консультации. Это избавляет будущих мам от необходимости носить с собой бумажный документ, а врачей — от лишней бумажной работы.

Важное преимущество программы заключается в том, что если сертификат не был оформлен в женской консультации, его могут сформировать роддом или детская поликлиника, где будут проводиться плановые осмотры малыша.

Сотрудничество с медицинскими учреждениями активно развивается: на текущий год заключено 24 соглашения с различными организациями по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.