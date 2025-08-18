В Краснодаре 1 сентября откроют семь новых школ

В эти дни продолжается строительство подъездных дорог к школам и детсадам, в том числе силами застройщиков. По словам мэра, к 1 сентября все новые школы будут иметь безопасные подходы. Евгений Наумов поручил на всех путях следования детей к школам снять препятствия в виде незаконных стен и заборов.