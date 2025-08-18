В Краснодаре 1 сентября откроют семь новых школ

В День знаний в Краснодаре откроют пять новых школ и два выстроенных учебных блока в действующих школах. Параллельно завершается капитальный ремонт учреждений, включая 38 школ, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации кубанской столицы.
В Краснодаре сегодня функционируют 317 детских садов, общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования.
Глава города Евгений Наумов провел расширенное аппаратное совещание по вопросам готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года.
В эти дни продолжается строительство подъездных дорог к школам и детсадам, в том числе силами застройщиков. По словам мэра, к 1 сентября все новые школы будут иметь безопасные подходы. Евгений Наумов поручил на всех путях следования детей к школам снять препятствия в виде незаконных стен и заборов.
На совещании приняли решение.
— В следующем году ни в одной школе, подлежащей капремонту, не будут проводить ЕГЭ. Это позволит нам начать работы минимум на месяц раньше, — сообщил мэр в своем телеграм-канале (18+).
Новые школы откроются: на улице имени Анны Ахматовой — на 1 650 мест, на улице имени К. Гондаря — на 1 550 мест, на 1-м Кипарисовом проезде посёлка Северного — на 1 100 мест, на Штурвальной улице — на 1 875 мест, на улице имени Героя Пешкова — на 1 550 мест.
Новые учебные блоки откроются: в СОШ № 38 посёлка Лазурного — на 300 мест, в СОШ № 76 станицы Елизаветинской — на 400 мест.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что на Кубани в первый класс пойдёт на 5 тысяч детей меньше, чем в прошлом учебном году. При этом каждый четвертый школьник Кубани будет учиться во вторую смену.