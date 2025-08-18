Футбольная «Сибирь» не сумела одолеть астраханский «Волгарь»

Во втором тайме игра оживилась. Команды начали обмениваться опасными подходами, а тренеры с помощью замен пытались освежить происходящее на поле. Антон Макурин на 65 минуте вышел со скамейки, а уже на 66 минуте отдал голевую передачу на Билала Билалова. К сожалению, удержать победный счёт новосибирцы не сумели. Под конец матча игроки «Волгаря» нашли свой момент и сумели его реализовать. Отличился Дмитрий Лесников, который сделал счёт равным — 1:1.