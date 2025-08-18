Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбольная «Сибирь» не сумела одолеть астраханский «Волгарь»

Итоговый результат — 1:1. На данный момент команда занимает 6 место во Второй лиге А.

Источник: БЕЛТА

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» в минувшие выходные отправился на выезд в Астрахань, где в рамках 5-го тура Второй лиги А встречался с местным «Волгарем». Добиться победы после успеха в прошлом туре у «орлов» не получилось. Матч завершился со счётом 1:1.

Первый тайм не сумел порадовать болельщиков большим количеством моментов. «Сибирь» имела несколько опасных подходов, но забитых мячей в первой половине встречи зрители так и не увидели.

Во втором тайме игра оживилась. Команды начали обмениваться опасными подходами, а тренеры с помощью замен пытались освежить происходящее на поле. Антон Макурин на 65 минуте вышел со скамейки, а уже на 66 минуте отдал голевую передачу на Билала Билалова. К сожалению, удержать победный счёт новосибирцы не сумели. Под конец матча игроки «Волгаря» нашли свой момент и сумели его реализовать. Отличился Дмитрий Лесников, который сделал счёт равным — 1:1.

Следующий матч команда проведёт на выезде в рамках кубка России против «Иркутска» 21 августа.

Андрей Лактионов