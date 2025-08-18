Футбольная «Сибирь» не сумела одолеть астраханский «Волгарь»

Новосибирский футбольный клуб «Сибирь» в минувшие выходные отправился на выезд в Астрахань, где в рамках 5-го тура Второй лиги А встречался с местным «Волгарем». Добиться победы после успеха в прошлом туре у «орлов» не получилось. Матч завершился со счётом 1:1.
Первый тайм не сумел порадовать болельщиков большим количеством моментов. «Сибирь» имела несколько опасных подходов, но забитых мячей в первой половине встречи зрители так и не увидели.
Во втором тайме игра оживилась. Команды начали обмениваться опасными подходами, а тренеры с помощью замен пытались освежить происходящее на поле. Антон Макурин на 65 минуте вышел со скамейки, а уже на 66 минуте отдал голевую передачу на Билала Билалова. К сожалению, удержать победный счёт новосибирцы не сумели. Под конец матча игроки «Волгаря» нашли свой момент и сумели его реализовать. Отличился Дмитрий Лесников, который сделал счёт равным — 1:1.
Следующий матч команда проведёт на выезде в рамках кубка России против «Иркутска» 21 августа.
Ранее мы писали, что футбольная «Сибирь» добилась первой победы в сезоне.
Андрей Лактионов