Троих заблудившихся грибников спасли с помощью вертолета в Хабаровском крае

18 августа спасатели МЧС России успешно завершили поисковую операцию в Ульчском районе Хабаровского края, где с субботы пропали три местные жительницы в возрасте 56, 63 и 68 лет. Женщины отправились за грибами в лес у села Булава, но заблудились. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.