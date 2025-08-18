Троих заблудившихся грибников спасли с помощью вертолета в Хабаровском крае

18 августа спасатели МЧС России успешно завершили поисковую операцию в Ульчском районе Хабаровского края, где с субботы пропали три местные жительницы в возрасте 56, 63 и 68 лет. Женщины отправились за грибами в лес у села Булава, но заблудились. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В воскресенье к поискам подключились полиция, волонтеры и краевые спасатели, обследовавшие 15 квадратных километров леса безрезультатно. Утром 18 августа из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту. Экипаж обнаружил грибников и эвакуировал их с помощью лебедки — каждую по очереди поднимали в зависший над лесом вертолет.
Пострадавшие, несмотря на усталость после двухдневного пребывания в тайге, не нуждались в медицинской помощи. Женщины выразили искреннюю благодарность спасателям за оперативное спасение.
МЧС напоминает: при посещении леса необходимо сообщать родным маршрут и предполагаемое время возвращения, брать с собой запас воды, пищи и заряженный телефон.