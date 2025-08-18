Иркутская область заняла 13 место по числу высокооплачиваемых работников

— Иркутская область не попала в топ-10. Оказалась на почетном 13 месте. В регионе 38,1% работников получают зарплату выше средней по стране, а 8% — больше двух средних зарплат. Из сибирских регионов в двадцатке лучших оказались только Иркутская область и Красноярский край (35,7% и 8,3% соответственно), — сообщают в агентстве.