Иркутская область заняла 13 место по числу высокооплачиваемых работников

В регионе 38,1% работников получают зарплату выше средней по стране.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эксперты составили рейтинг регионов России по количеству работников с хорошей зарплатой. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на «РИА Новости», исследование проводилось с апреля 2024 по апрель 2025 года.

— Иркутская область не попала в топ-10. Оказалась на почетном 13 месте. В регионе 38,1% работников получают зарплату выше средней по стране, а 8% — больше двух средних зарплат. Из сибирских регионов в двадцатке лучших оказались только Иркутская область и Красноярский край (35,7% и 8,3% соответственно), — сообщают в агентстве.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ханты-Мансийский АО. Хуже всего ситуация с зарплатами в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии — эти регионы заняли последние места.

По данным на апрель 2025 года, средняя зарплата в России составила 97,4 тысячи рублей — на 15,3% больше, чем годом ранее. Уровень безработицы в июне 2025 года был очень низким — всего 2,2%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что бензин подорожал в Иркутске.