В Калининграде электросамокаты начали оснащать увеличенными номерами

Мера вводится для повышения безопасности дорожного движения. Номерные знаки сделаны из светоотражающего материала, благодаря чему они хорошо заметны даже в тёмное время суток. Это позволит фиксировать случаи нарушений правил, в частности, когда пользователи не спешиваются, пересекая на самокате проезжую часть.