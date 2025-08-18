В Калининграде электросамокаты начали оснащать увеличенными номерами

В Калининграде начали оснащать фиолетовые электросамокаты укрупнёнными индивидуальными номерами. Об этом «Клопс» сообщили в одной из кикшеринговых компаний.
Мера вводится для повышения безопасности дорожного движения. Номерные знаки сделаны из светоотражающего материала, благодаря чему они хорошо заметны даже в тёмное время суток. Это позволит фиксировать случаи нарушений правил, в частности, когда пользователи не спешиваются, пересекая на самокате проезжую часть.
Операторы считают, что в других регионах применение увеличенных номеров способствовало сокращению числа подобных нарушений.
Параллельно в Калининграде продолжается организация специальных парковочных зон для электросамокатов. С начала сезона нанесено более 90 таких площадок. По мнению городских властей, это помогает упорядочить размещение устройств на улицах и снижает число конфликтных ситуаций между участниками движения.
Жалобы на нарушение правил использования самокатов можно направлять через телеграм-бот, указав время и место происшествия, а также приложив фотографию с номером устройства. Теперь установить личность нарушителя и найти его будет проще.
В Калининграде туриста из Читы оштрафовали на 100 тысяч за езду на электросамокате парой.