Россияне назвали наличие питомца фактором привлекательности

Две трети россиян воспринимают людей с домашними животными как более привлекательных и доброжелательных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного дейтинг-сервисом Twinby совместно с фондом «Ника», который помогает бездомным животным. Результатами поделились с журналом «Афиша Daily».
Четверо из пяти опрошенных считают, что животное укрепляет отношения и делает атмосферу в доме уютнее. Почти все участники — 94% — отмечают, что уход за питомцем становится своего рода проверкой отношений: требует умения договариваться.
Тех, кто берет животных из приютов, участники опроса в большинстве оценивают положительно: 41% считают такое решение ответственным, 37% связывают его с добротой. При этом 24% россиян заявили, что сами готовы взять питомца из приюта, а почти половина этот вариант не исключает.
Опрос был приурочен ко Дню защиты бездомных животных, который в этом году отмечается 16 августа. В исследовании участвовали 1200 человек по всей стране, среди них — 68% женщин и 32% мужчин.