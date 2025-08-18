Россияне назвали наличие питомца фактором привлекательности

Тех, кто берет животных из приютов, участники опроса в большинстве оценивают положительно: 41% считают такое решение ответственным, 37% связывают его с добротой. При этом 24% россиян заявили, что сами готовы взять питомца из приюта, а почти половина этот вариант не исключает.