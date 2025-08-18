Ричмонд
Россияне назвали наличие питомца фактором привлекательности

Согласно исследованию, 62% респондентов чаще обращают внимание на профили в соцсетях, где публикуются фотографии с питомцами.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Кот в шапке с хозяйкой
Источник: Freepik

Две трети россиян воспринимают людей с домашними животными как более привлекательных и доброжелательных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного дейтинг-сервисом Twinby совместно с фондом «Ника», который помогает бездомным животным. Результатами поделились с журналом «Афиша Daily».

Четверо из пяти опрошенных считают, что животное укрепляет отношения и делает атмосферу в доме уютнее. Почти все участники — 94% — отмечают, что уход за питомцем становится своего рода проверкой отношений: требует умения договариваться.

Особое значение россияне придают тому, как потенциальный партнер относится к животным. 85% готовы прекратить общение или обозначить личные границы, если человек проявляет неприязнь к питомцам.

Тех, кто берет животных из приютов, участники опроса в большинстве оценивают положительно: 41% считают такое решение ответственным, 37% связывают его с добротой. При этом 24% россиян заявили, что сами готовы взять питомца из приюта, а почти половина этот вариант не исключает.

При выборе животного для 49% опрошенных главным критерием становится его соответствие собственному характеру и образу жизни.

Опрос был приурочен ко Дню защиты бездомных животных, который в этом году отмечается 16 августа. В исследовании участвовали 1200 человек по всей стране, среди них — 68% женщин и 32% мужчин.