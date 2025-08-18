Два новых автобусных маршрута появятся в Минске с 19 августа. Информация размещена на официальном сайте организации «Столичный транспорт и связь».
В организации уточнили, что в период с 19 по 21 августа 2025 года для обеспечения транспортного обслуживания участников, а также гостей выставки Ecology expo будет организована работа двух временных маршрутов автобуса.
Так, с указанной даты начнут курсировать автобусы № 912Э «станция метро “Академия Наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э по маршруту от станции метро «Пушкинская» до Международного выставочного центра.
Во вторник, 19 августа, указанные автобусы будут ездить с 09.00 до 19.00 с интервалом движения в 15 минут, 20 августа интервал движения окажется 30 минут. Вместе с тем 21 августа автобусы будут курсировать с 09.00 до 17.00. Интервал движения окажется 30 минут.
