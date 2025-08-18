Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два новых автобусных маршрута появятся в Минске с 19 августа

В Минске с 19 августа запустят два новых автобусных маршрута.

Источник: Комсомольская правда

Два новых автобусных маршрута появятся в Минске с 19 августа. Информация размещена на официальном сайте организации «Столичный транспорт и связь».

В организации уточнили, что в период с 19 по 21 августа 2025 года для обеспечения транспортного обслуживания участников, а также гостей выставки Ecology expo будет организована работа двух временных маршрутов автобуса.

Так, с указанной даты начнут курсировать автобусы № 912Э «станция метро “Академия Наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э по маршруту от станции метро «Пушкинская» до Международного выставочного центра.

Во вторник, 19 августа, указанные автобусы будут ездить с 09.00 до 19.00 с интервалом движения в 15 минут, 20 августа интервал движения окажется 30 минут. Вместе с тем 21 августа автобусы будут курсировать с 09.00 до 17.00. Интервал движения окажется 30 минут.

Ранее белоруска Арина Соболенко померялась мощью мышц со своим бойфрендом: «Здесь я бы точно проиграла».

Кроме того, белорусы будут отдыхать три дня подряд в ноябре 2025 года.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».