Попугай из Китая установил рекорд по распознаванию цветов

Несмотря на то что на пути встретились два близких оттенка розового, попугай Сяогуй сумел исправить ошибку и довести задание до конца.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Попугай раскладывает разноцветные мячики по разноцветным контейнерам
Источник: Книга рекордов Гиннесса

В Китае попугай Сяогуй установил мировой рекорд по скорости распознавания цветов. Птица смогла за 33,5 секунды разложить десять разноцветных шариков по контейнерам того же оттенка и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Испытание прошло в ноябре 2024 года в городе Цзяоцзо провинции Хэнань. Хозяин птицы Цинь Фэн рассказал, что впервые встретил Сяогуя в 2020-м, когда тот был еще птенцом и нуждался в кормлении несколько раз в день. С этого времени у попугая сформировалась прочная связь с хозяином.

Особый интерес птицы к игрушкам и цветным мячикам побудил Фэна начать тренировки по распознаванию цветов.

Сяогуй стал одним из попугаев-рекордсменов мира. Среди них — африканский серый Аполло из США, который за три минуты сумел правильно назвать 12 предметов, и какаду Чико из Болгарии, проехавший на самокате пять метров за 14,56 секунды. В список также вошли ара Зак из США, сделавший 22 баскетбольных удара за минуту, и Кола из Китая, выполнивший 21 трюк за то же время.