По итогам ЕГЭ Башкирия заняла второе место среди всех регионов России

Башкирия стала второй в России по итогам ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия заняла второе место среди всех регионов России по итогам единого государственного экзамена в 2025 году. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра республики Урал Кильсенбаев.

В своем Telegram-канале чиновник отметил, что такой результат стал возможен благодаря системной многолетней работе всей команды образования республики.

В этом году ЕГЭ в Башкирии сдавали почти 17 тысяч выпускников. 159 из них показали максимальный результат, получив сто баллов по различным предметам. Для сравнения, в 2024 году в регионе было 155 стобалльников.

