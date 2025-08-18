В казанском лицее № 35 откроют классы МЧС

«Особое внимание в этом году уделим открытию классов МЧС — важному и социально значимому проекту. Это направление станет логичным дополнением к нашей системе профильного образования, расширяя возможности для учащихся, интересующихся безопасностью, спасением людей и работой в экстремальных условиях», — рассказала она.
Глухарева уточнила, что по этому профилю школьники будут не просто изучать теорию, но пройдут комплексную подготовку. Она включает основы профессиональной деятельности; развитие навыков, необходимых для работы в чрезвычайных ситуациях; взаимодействие с профильными структурами и экспертами.
«Мы планируем тесное сотрудничество со спасательными службами и другими организациями, чтобы обеспечить максимальную практическую направленность обучения», — отметила она.
По словам директора лицея, новое направление будет органично встроено в существующую образовательную систему.
«Наша стратегия — не просто расширять список направлений, а создавать осмысленные, востребованные и перспективные образовательные возможности для каждого ученика. Уверены, что такой подход позволит нашим выпускникам быть конкурентоспособными, подготовленными к реальным вызовам и осознанно выбирающими свое будущее», — заключила она.