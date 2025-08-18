Из Калининграда в Неман впервые запускают поезда с 1 сентября

С 1 сентября поезда, которые ходят в Советск будут доезжать до Немана. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
«Регулярное пассажирское сообщение между административным центром Неманского района и Калининградом открывается впервые за всю послевоенную историю региона», — говорится в сообщении.
Из Калининграда в Неман поезд отправляется с 1 сентября ежедневно, кроме субботы. Отправления с Южного вокзала в 18:21, прибытие в Неман в 21:13. Обратно поезд будет ходить ежедневно, кроме воскресенья в 5:58 с прибытием в Калининград в 8:53.
Кроме того, с 7 сентября со станции Неман-Новый начнет курсировать воскресный «студенческий» поезд с отправлением в 17:32 и прибытием на Южный вокзал в 20:33.