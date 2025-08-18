Из Калининграда в Неман впервые запускают поезда с 1 сентября

Из Калининграда в Неман поезд отправляется с 1 сентября ежедневно, кроме субботы. Отправления с Южного вокзала в 18:21, прибытие в Неман в 21:13. Обратно поезд будет ходить ежедневно, кроме воскресенья в 5:58 с прибытием в Калининград в 8:53.