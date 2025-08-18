В каком возрасте проще всего искать работу в России

Даже соискатели старше 50 лет, отсутствовавшие в профессии 5−10 лет, могут оказаться востребованными, если обладают узкой специализацией или знаниями, которых нет у молодых специалистов. Он также отметил, что молодежь сегодня значительно более требовательна к условиям работы и социальному пакету, предоставляемому работодателем, что влияет выбор.