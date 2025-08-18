Ричмонд
В каком возрасте проще всего искать работу в России

Вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков отметил, что наибольшие шансы на трудоустройство демонстрируют соискатели от 30 до 38 лет.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Парень с бородой в белой рубашке и девушка в сером пиджаке разговаривают на деловой встрече в кафе
Источник: Freepik

Средний показатель индекса трудоустройства для этой группы составил 5,2 балла. В то же время людям 57−59 лет сложнее всего найти работу: их средний показатель достигает 8,2 балла.

Сараков подчеркнул в комментарии ТАСС, что в современных компаниях сферы обслуживания все больше ориентируются на привлечение возрастного персонала. По его словам, востребованы позиции официантов, продавцов-консультантов, управляющих, администраторов и менеджеров торгового зала.

Даже соискатели старше 50 лет, отсутствовавшие в профессии 5−10 лет, могут оказаться востребованными, если обладают узкой специализацией или знаниями, которых нет у молодых специалистов. Он также отметил, что молодежь сегодня значительно более требовательна к условиям работы и социальному пакету, предоставляемому работодателем, что влияет выбор.

Ранее россиянам назвали топ-10 самых опасных профессий и их средние зарплаты. Список возглавили шахтеры при заработке 65 тысяч рублей.