Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 августа 2025 — что ждать белорусам

Ученые поясняют, что с названной даты на магнитное поле Земли будет оказывать влияние новая корональная дыра на Солнце. Она может вызвать бури уровня G1 и G2, то есть средние. Расчеты показывают, что вероятность магнитных бурь высокая и может также захватить среду, 21 августа.