Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 августа 2025 — что ждать белорусам

Ученые предупредили о возможной магнитной буре во вторник, 19 августа — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 августа 2025 — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В вторник 19 августа ожидается вторая магнитная буря текущего месяца», — говорится в сообщении.

Ученые поясняют, что с названной даты на магнитное поле Земли будет оказывать влияние новая корональная дыра на Солнце. Она может вызвать бури уровня G1 и G2, то есть средние. Расчеты показывают, что вероятность магнитных бурь высокая и может также захватить среду, 21 августа.

