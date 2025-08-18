Магнитная буря может обрушиться на Землю 19 августа 2025 — что ждать белорусам. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«В вторник 19 августа ожидается вторая магнитная буря текущего месяца», — говорится в сообщении.
Ученые поясняют, что с названной даты на магнитное поле Земли будет оказывать влияние новая корональная дыра на Солнце. Она может вызвать бури уровня G1 и G2, то есть средние. Расчеты показывают, что вероятность магнитных бурь высокая и может также захватить среду, 21 августа.
