Министр образования Иванец назвал будущее магистратуры и аспирантуры в Беларуси

Министр образования Иванец сказал, что будет с магистратурой и аспирантурой в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец сказал в интервью изданию «Беларускі час», что будет с магистратурой и аспирантурой в Беларуси. Эту тему глава Министерства образования затронул, комментируя донастройки в системе высшего образования, которые анонсировал президент республики Александр Лукашенко.

В частности, Иванец отметил, что подготовка как бакалавров, так и магистров должна быть ориентирована на потребности реального сектора экономики. И тут как раз есть вопросы по магистратуре.

«За достаточно продолжительный период времени магистратура в том объеме, в котором должна была найти себя на рынке труда, не в полной мере смогла реализоваться, — сказал Иванец, добавив: — Это не значит, что нам надо от нее отказываться. Отнюдь».

Вместе с тем, говорит Иванец, в Беларуси надо определиться с тем, чтобы магистратура не становилась своего рода барьером на пути в научную деятельность:

«Если талантливые и одаренные молодые люди хотят заниматься наукой, необходимо создать им условия не только прихода в магистратуру, но и аспирантуру без обязательного окончания магистратуры. То есть сократить им путь в науку, исключив искусственный барьер».

Еще один момент, непосредственно связанный с магистратурой, — обновление кадров вузов.

«В настоящее время, чтобы преподавать в вузе, необходимо наличие диплома магистра. Полагаем, если молодой человек способен заниматься преподавательской деятельностью в вузе, то может совмещать ее с обучением в аспирантуре. И это должен решать ученый совет университета», — говорит Иванец.

При этом, замечает министр, магистратура привлекательна для студентов-иностранцев:

«Поэтому обновление ее образовательных стандартов — это в том числе поднятие престижа нашего образования на мировой арене».

Также министр образования Иванец сказал, кто и как поступит в белорусский Гарвард, а еще уточнил, кто из студентов будет учиться не 36, а 50 часов в неделю уже с 2026 года.

Тем временем Нацбанк запретил использовать устную информацию при выдаче кредитов и займов. А глава Нацбанка Роман Головченко сказал, сколько денег в экономике Беларуси.

